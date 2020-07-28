1. Lig’e son bilet sahibini arıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un, Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek son takım, bugün oynanacak play-off finaliyle belli olacak. Tuzlaspor ile Manisa FK arasında Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti.
Manisa FK ise çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0, yarı finalde ise Sancaktepe FK'yi 1-0'lık skorla geçerek finale kaldı.