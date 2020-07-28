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Külliye’de

Başkan , 2019-2020 sezonu şampiyonunu kabul etti. 2014 yılından bu yana ismiyle mücadele ettiği Süper Lig’de, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu-lacivertlileri kutlayan Erdoğan, başarılarının UEFA ’nde de devam etmesini istedi

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Başakşehir Külliye’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi, teknik heyet ve futbolcularını Beştepe'de kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Erdoğan, tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan turuncu-lacivertlileri bir kez daha kutlarken, Avrupa Ligi'nde de başarı diledi.



FORMAYI İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Stadı'nın açılışında yapılan gösteri maçında giydiği ve kulüp tarafından emekliye ayrılarak müzeye kaldırılacak 12 numaralı formayı imzalayıp kulüp başkanı Gümüşdağ'a teslim etti.



Şampiyon takımın kaptanları Mahmut, Epureanu ve Visca, Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir formasını hediye etti.
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Başakşehir Külliye’de
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