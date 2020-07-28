Başakşehir Külliye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi, teknik heyet ve futbolcularını Beştepe'de kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Erdoğan, tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan turuncu-lacivertlileri bir kez daha kutlarken, Avrupa Ligi'nde de başarı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Stadı'nın açılışında yapılan gösteri maçında giydiği ve kulüp tarafından emekliye ayrılarak müzeye kaldırılacak 12 numaralı formayı imzalayıp kulüp başkanı Gümüşdağ'a teslim etti.Şampiyon takımın kaptanları Mahmut, Epureanu ve Visca, Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir formasını hediye etti.