Büyük şölen yarın

Yarı finalde Fenerbahçe'yi (2-1 / 3-1) eleyen bordo-mavililer ile Antalyaspor'u (1-0 / 4-0) geçen Akdeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya geliyor.İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 21.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcıları ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz.ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek final karşılaşması öncesinde tam bir futbol şöleni yaşanacak.A SPOR'da ise gün boyu iki takımla ilgili son dakika bilgilerinin yanı sıra usta yorumcuların analizleri olacak.Bordo-mavililer 1974-75 sezonunda ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynarken toplamda 14 kez bu aşamaya yükseldi. 8 kez kupayı müzesine götüren Fırtına, en son 2009-10'da Fenerbahçe'yi mağlup ederek zafere ulaşmıştı.Bordo-maviliforma ile2019-20'de 41 karşılaşmada11 gol, 9asistle kariyerinin eniyi dönemlerindenbirini geçirdi.Alanyaspor'un orta sahadaki yükünü çekti. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 8 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.Final öncesi iki takımın kaptan ve teknik adamlarının katılacağı basın toplantısı bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Saat 16.00'da başlayacak toplantı ASpor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.