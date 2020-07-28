Caner Erkin Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından bir başka eski oyuncusu Caner Erkin ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ileSportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı veve transferdöneminin açılmasıyla bu isimlerinresmi olarak duyurulacağıbildirildi. CanerErkintransferi, yeni teknik direktörErol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu.Caner, Ç.Rizespor karşısında kariyerinin son maçını oynayan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullanmıştı. 4 sene sonra da ilk kez F.Bahçe formalı paylaşım yapmıştı.Caner gibi 2016 yılında F.Bahçe'den Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül, bu sezon 32 resmi maçta görev yaptı. 4 gol 4 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.2016 yılında F.Bahçe'den İnter'e oradan da Beşiktaş'a giden Caner, geçen sezon 37 resmi maça çıktı. 4 gol 13 asistlik performansla alkış aldı.