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'tan flaş talep! 'nun yanıtı merak ediliyor

'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğunda , koltuğunda ise 'un oturmasına kesin gözüyle bakılıyordu. ile oynanacak kupa finalinden sonra resmi imzayı atması beklenen Erol Bulut, Fenerbahçe'den flaş bir talepte bulundu. Emre Belözoğlu'nun bu talebe ne yanıt vereceği merak konusu...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 16:19 Son Güncelleme: 28.7.2020 16:23 ABONE OL
Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık 'de gözler konusuna döndü.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde sesleri iyice yükselmeye başladı.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

finalinde 'un başında yer alacak Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve 'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

21 yıl sonra yeniden 'de olacak Bulut, bu kez teknik adam olarak kürsüye çıkacak. Ancak 'un kafasındaki en önemli düşünce, Alanya ve 'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek...

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

Adeta 'Yol arkadaşı' gibi gördüğü çalışma arkadaşlarından kopmak istemeyen hatta başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç , Samandıra'ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

Teknik heyette yaş olarak da birbirlerine yakın olmaları sayesinde bir arkadaş ortamı kuran , parasal konulardan daha çok bu konuyu önemsiyor.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

Kariyer hedefi anlamında 'de çalışmayı çok isteyen , maddi konuları değil daha çok teknik ekibini ve aralarındaki ruhun yeni döneme de taşınmasını hedefliyor.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

BELÖZOĞLU İLE YAKIN DİYALOG

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe hazırlanan ile 'un iyi bir iletişimi bulunuyor. Daha önce Erol Bulut, 'de antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu da takım kaptanıydı. Teknik ekipte yer alan Mehmet Yozgatlı da camiasını iyi bildiği için , Mehmet Aurelio ve Emre Belözoğlu ile iyi diyaloglara sahip.

Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

ALANYASPOR TEKNİK HEYETİ

Aytemiz 'un bu sezon liderliğinde yakaladığı başarıda teknik heyetin payı çok büyük. temsilcisinin özellikle fiziksel gücü dikkat çekiyor. Bu başarıda Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'un etkisi öne çıkıyor. Başta 35 yaşındaki olmak üzere yaşı ilerlemiş futbolcuların bile güçlenmesini sağladı. (Milliyet)

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Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor
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