Erol Bulut'tan flaş talep! Emre Belözoğlu'nun yanıtı merak ediliyor

BELÖZOĞLU İLE YAKIN DİYALOG

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un iyi bir iletişimi bulunuyor. Daha önce Erol Bulut, Medipol Başakşehir'de antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu da takım kaptanıydı. Teknik ekipte yer alan Mehmet Yozgatlı da Fenerbahçe camiasını iyi bildiği için Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Emre Belözoğlu ile iyi diyaloglara sahip.