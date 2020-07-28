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gözünü kararttı! Dünya yıldızları 'a

'da hayal kırıklıkları ile geçen sezonun ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda , adeta gözünü kararttı ve iki dünya yıldızı için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın imza attırması halinde tüm dünyayı konuşturacağı o isimler...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:30 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:47 ABONE OL
Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

'de iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, tüm enerji ve konsantrasyon transfere çevrilmiş durumda.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan , genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda 'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, bu kararından çabuk vazgeçmişe benziyor.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

BELHANDA'NIN YERİNE...

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim planlanırken gönderilmesi planlanan Younes 'nın yerine arayışlar da başladı.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Kariyeri boyunca üst düzey 10 numaralarla oynayan 'in gündeminde iki dünya yıldızı var. İkı isme de 'nın gitmesi durumunda yıllık kazancı olan 4.5 milyon euro'nun teklif edilmesi prensip kararı olarak alındı.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Arap takımların listesinde ön sıralarda yer alan 'dan 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli gelmesi bekleniyor.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

İLK HEDEF DAVID SILVA!

'in istediği iki yıldızın da kulüpleri ile sözleşmeleri sona erdi. Bunlardan ilki 'li ...

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Norwich karşısında son maçına çıkan , 'de güzel günler geçirdiğini belirterek, "10 yıldır Manchester City'deyim ve herkesle iyi ilişkilerim var. Onları seviyorum. Manchester'ın havasını bile özleyeceğim" dedi. David Silva ise Manchester City'de bu sezon 27 maçta oynadı. 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

İKİNCİ HEDEF MARIO GOTZE!

Götze yaşı nedeniyle (28) ön plana çıkarken gelirse 34 yaşındaki Silva'nın ise tecrübesi ile 'a yararlı olabileceği belirtiliyor.

Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Sözleşmesi sona eren , bu sezon 'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. (Fotomaç)

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Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a
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