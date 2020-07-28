Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, bu kararından çabuk vazgeçmişe benziyor.