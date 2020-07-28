Fatih Terim gözünü kararttı! Dünya yıldızları Galatasaray'a

Süper Lig'de iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, tüm enerji ve konsantrasyon transfere çevrilmiş durumda.
Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.
Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, bu kararından çabuk vazgeçmişe benziyor.
BELHANDA'NIN YERİNE...
Bu sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim planlanırken gönderilmesi planlanan Younes Belhanda'nın yerine arayışlar da başladı.
Kariyeri boyunca üst düzey 10 numaralarla oynayan teknik direktör Fatih Terim'in gündeminde iki dünya yıldızı var. İkı isme de Belhanda'nın gitmesi durumunda yıllık kazancı olan 4.5 milyon euro'nun teklif edilmesi prensip kararı olarak alındı.
Arap takımların listesinde ön sıralarda yer alan Belhanda'dan 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli gelmesi bekleniyor.
İLK HEDEF DAVID SILVA!
Fatih Terim'in istediği iki yıldızın da kulüpleri ile sözleşmeleri sona erdi. Bunlardan ilki Manchester City'li David Silva...
Norwich karşısında son maçına çıkan David Silva, Manchester City'de güzel günler geçirdiğini belirterek, "10 yıldır Manchester City'deyim ve herkesle iyi ilişkilerim var. Onları seviyorum. Manchester'ın havasını bile özleyeceğim" dedi. David Silva ise Manchester City'de bu sezon 27 maçta oynadı. 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
İKİNCİ HEDEF MARIO GOTZE!
Götze yaşı nedeniyle (28) ön plana çıkarken gelirse 34 yaşındaki Silva'nın ise tecrübesi ile Galatasaray'a yararlı olabileceği belirtiliyor.
Sözleşmesi sona eren Mario Götze, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. (Fotomaç)