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Serie A'nın golcüsü 'ye!

Bu sezon özellikle forvet hattında oldukça sıkıntı yaşayan 'de, tüm yük 'nin omuzlarındaydı. 'ten hiç katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye Vedat Muriqi ile de rekabet edebilecek bir ismi etmek için düğmeye bastı.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:53 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:59 ABONE OL
Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

'de kabus gibi bir sezon geçiren 'de gözler yaz dönemine çevrildi.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

'de bu sezon gol yollarında 'nin ayağına bakan , daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

Sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği oyunculardan birinin de Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo olduğu ortaya çıktı.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

Yönetimin, Serie A'da bu sezon 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Caicedo'nun menajeri ile temasa geçerek nabız yokladığı belirtildi.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

MAN. CITY'DE OYNADI

Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak başkent ekibinin forvete yapacağı yeni takviyeler nedeniyle Caicedo'yu gözden çıkaracağı ifade edildi.

Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!

, Malaga, Espanyol ve Lokomotif gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için 'nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durması bekleniyor. (Fotomaç)

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Serie A'nın golcüsü Fenerbahçe'ye!
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