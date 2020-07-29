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'tan sürpriz kararı! ...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden 'ta gündeme Yeni Malatyapsor'da forma giyen geldi. Victor Ruiz'in takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 18:55 Son Güncelleme: 29.7.2020 18:56 ABONE OL
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Arturo Mina...

Gelecek sezonun kadro yapılandırması için kollarını sıvayan Beşiktaş, yaşadığı mali problemlerden dolayı ucuz ve kaliteli isimlere göz dikmişti.

Buna göre transfer listesini belirleyen Kara Kartal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni Malatyaspor'un yıldızı Arturo Mina'nın, İstanbul devine transfer olabileceği ifade edildi.

Ecuagol'ün haberine göre Mina'nın, Yeni Malatyaspor'un en iyi isimlerinden biri olduğu ifade edildi.

"HAFTALARDIR BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Öte yandan Beşiktaş'ın Mina'ya olan ilgisinin yeni olmadığı ve haftalardır oyuncu ile sıkı temaslarda bulunulduğu, bunun kısa süre içerisinde görüşmelere doğru gideceği ifade edildi.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Arturo Mina...
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