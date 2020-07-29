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2-0 | MAÇ SONUCU

A'nın 37. haftasında şampiyon , 'ye konuk oldu. Sardegna Arena'da oynanan zorlu mücadeleden ev sahibi ekip 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Cagliari'nin golleri Gagliano ve Simeone'den geldi. Bu sonucun ardından Cagliari 45 puana çıkarken, Juventus 83 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 00:49 ABONE OL
Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın sondan bir önceki haftasında Cagliari, Juventus'u ağırladı.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlılar, deplasmanda umduğunu bulamadı. Müsabakanın 8. dakikasında Gagliano ile öne geçen ev sahibi, 45+2'de Simeone ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Cagliari, Juventus'u 2-0 yendi.

Bu sonucun ardından Juventus 83 puanda kalırken, Cagliari ise 45 puana yükseldi.

Ligin son haftasında Cagliari deplasmanda Milan ile, Juventus ise sahasında Roma'yla karşılaşacak.

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Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU
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