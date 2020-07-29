Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın sondan bir önceki haftasında Cagliari, Juventus'u ağırladı.
Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlılar, deplasmanda umduğunu bulamadı. Müsabakanın 8. dakikasında Gagliano ile öne geçen ev sahibi, 45+2'de Simeone ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Cagliari, Juventus'u 2-0 yendi.
Bu sonucun ardından Juventus 83 puanda kalırken, Cagliari ise 45 puana yükseldi.
Ligin son haftasında Cagliari deplasmanda Milan ile, Juventus ise sahasında Roma'yla karşılaşacak.