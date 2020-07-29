Kulüpler Birliği, TFF’den önemli taleplerde bulundu: Küme düşme kalksın

Kulüpler Birliği Vakfı aylık olağan toplantısı dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirvede kulüp temsilcileri önemli konuları masaya yatırdı. Toplantı sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Sepil, "Kayseri, Yeni Malatya ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti. TFF'ye tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Süper Lig'e yeni yükselen Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu" diye konuştu.



YABANCI KARARI BU SEZON UYGULANMAMALI

Mehmet Sepil görüştükleri diğer konuları ise şöyle sıraladı:

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı Digiturk ile bir rakamda anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık. Yapılacak görüşmelerin tamamında biz de olmak istiyoruz.

TFF tarafından belirlenen yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. 1 yıl ertelenmesini istiyoruz...

TFF'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de birçok kulüp sıkıntıya girecek.

TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz.



RİVA'DA TARİHİ KARARLAR ALINACAK!

Türkıye Futbol Federasyonu bugün saat 14.00'te Riva'da tarihi bir toplantı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı toplantıda gündemin 1. maddesi; küme düşme kalksın tavsiyesi... Bu, yönetim kurulunun oylamasına sunulacak. Ayrıca 2020-21 sezonu planlaması tekrar gözden geçirilecek. Diğer konu ise yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi... Görüşmenin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Bakan Kasapoğlu, kararları kamuoyu ile paylaşacak.





GERİLİM

Kulüpler Birliği'nde küme düşme konusunun tartışıldığı sırada tansiyon yükseldi. Başta Süper Lig'e veda eden Hes Kablo Kayserispor olmak üzere hemen hemen bütün kulüpler bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını destekledi. Ancak Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği olarak böyle bir kararın altına imza atmanın doğru olmayacağını söyledi. Bu sözlere çok sinirlenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, toplantıyı terk etti. Otelin dışına çıkan ve hararetli şekilde konuşan Gözbaşı'yı Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç sakinleştirdi. İkili bir süre konuştuktan sonra Gözbaşı, toplantıya tekrar geri döndü.



KAPRİS HAKKIMI KULLANDIM!

Yaşanan gerginlik hakkında, çıkışta "Tek kadın başkan olarak kapris yapma hakkımı kullandım" diyen Gözbaşı şunları söyledi: "Küme düşmenin kalkması için tüm kulüplerin destek vermesi beni duygulandırdı. Takım sayısının artması durumunda yayıncı kuruluştan gelirlerin azalmasını da konuştuk. Başka kaynakların kullanılmasıyla bu kayıp telafi edilebilir."



EROL BULUT'U AÇIKLAYACAK

Toplantı sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da soruları yanıtladı:

Lİgın 20 takımla oynanması bence olumlu, birçok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın?

Maddi kayıplar olabilir ama bunun kolaylıkla telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Aldığımız kararlar umarım uygulamaya konur.

Yabancı sayısında Fenerbahçe olarak biz rahatız ama sıkıntılı olanlar var. 'Ben rahatım, gerisi umrumda değil' yaklaşımı doğru değil. Bu sayılar inmeye başlayacak ancak 2020-21 değil de 2021- 22'de başlatalım. Umarım TFF, kulüplerin bu ricasına olumlu döner.

(F.Bahçe'nın yeni teknik direktörü hakkındaki soruya) Bayram sonrasında ayın 4'ü ya da 5'inde her şeyi açıklayacağız. Camiamız biraz daha sabretsin.