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Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına 'da...

Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren ezeli rakipler ve 'de, çalışmaları hız kazandı. Mert Hakan Yandaş transferinde Fenerbahçe'den çalım yiyen Galatasaray'a, öyle bir öneri geldi ki transfer gerçekleşirse Fenerbahçe cephesi şoka uğrayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:05 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:08 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

'de sezona hayal kırıklığı ile nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, tüm gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

Takımda birçok isimle yollarını ayırmak isteyen , bu isimlerin yerlerine düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yönelecek.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda 'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

'da şu ana kadar Andone, Nagatomo, Onyekuru, ve Mariano ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden dolayı maaş bütçesi oldukça rahatlayan Aslan, Babel, Diagne, Falcao, ve Feghouli gibi isimleri de elden çıkartarak düşük bütçeli bir takım kurmanın peşinde.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

Bu doğrultuda Emre Kılınç ile anlaşmaya varan 'a bir müjde de geçtiğimiz sezon forması giyen yıldız ismin menajerinden geldi.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

KRUSE BOMBASI!

Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan geçen hafta idari menajer Şükrü Hanedar'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede 'dan Koray Günter ve 'e kadar pek çok oyuncu masaya yatırıldı.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

Gurbetçi menajerin, Hanedar'a söylediği, "Kruse, 'den aldığının yarısına 'da oynamaya hazır" sözleri ise dikkat çekti.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...

Akan Hanedar'a, "'u çok sevdi. Kendisini burada rahat hissediyor" dedi. Terim, onay verirse Kruse ile görüşmeler derinleştirilecek. (Fotomaç)

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Menajeri açıkladı! Yarı fiyatına Galatasaray'da...
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