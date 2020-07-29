Tuzlaspor 1. Lig’de

TFF 2. Lig play-off final maçında Tuzlaspor, penaltılara giden maç sonucunda Manisa FK'yı 5-4 yenerek 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamadı. 90. dakikada oyuna giren Tuzlasporlu Ömer Faruk Ermeç,
90+4'te rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi. Atışları Samet Asatekin'in golü sonrası 5-4'lük üstünlükle tamamlayan Tuzlaspor,
1. Lig biletini alan ekip oldu. Tescil edilen ligler sonrası Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor ile Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e çıkan diğer iki takım olmuştu.