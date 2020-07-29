Tuzlaspor 1. Lig’de

TFF 2. Lig play-off final maçında Tuzlaspor, penaltılara giden maç sonucunda Manisa FK'yı 5-4 yenerek 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da buldukları pozisyonlardan faydalanamadı. 90. dakikada oyuna giren Tuzlasporlu90+4'te rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi.1. Lig biletini alan ekip oldu. Tescil edilen ligler sonrası Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor ile Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e çıkan diğer iki takım olmuştu.