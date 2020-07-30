Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı

ile sözleşme uzattı

ekiplerinden Aytemiz 'un orta saha oyuncusu , kulübüyle sözleşmesini uzattı. 1987 doğumlu oyuncu Alanyaspor ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 20:42 ABONE OL
Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, kulübüyle sözleşmesini 1+1 yıl uzattı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhun Gülselam ise "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Ceyhun Gülselam bu sezon toplam 40 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Canlı rakamlar ve uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 30 Temmuz bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? 2020 Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar ve biter? İşte tüm bilgiler...
Arefe Günü PTT açık mı, kapalı mı? 30 Temmuz 2020 Bugün Arefe Günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
Son Dakika: Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgula
Son dakika: Ünlü işadamına eşinden kan donduran suçlamalar: Beni oğluma öldürtecek...
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Son dakika haberleri: İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Otobanın kenarında bu halde buldular...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA