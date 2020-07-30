Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, kulübüyle sözleşmesini 1+1 yıl uzattı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhun Gülselam ise "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Ceyhun Gülselam bu sezon toplam 40 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı.