Cyle Larin’e resmi teklif

Cyle Larin'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan Zulte Waregem, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu. 1 milyon250 bin Euro maaşıolan Larin'i elden çıkarmayıplanlayan Beşiktaşyönetimi, Rus ve Yunankulüplerinin de ilgilendiğioyuncusu için kapıyı2 milyon Euro'dan açtı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Larin, Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.
GENÇ OYUNCULARDAN KESİNTİ YAPILMIYOR
Beşiktaş'ta futbolculardan istenen maaş indirimine takımın 5 genç ismi olumlu yanıt vermişti. Ancak 50 bin TL maaşa sahip olan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'dan kabul ettikleri %15'in kesilmeyeceği kaydedildi. Yapılan talep prosedürünün FIFA'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.