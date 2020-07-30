Cyle Larin’e resmi teklif

Cyle Larin'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan Zulte Waregem, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.Larin, Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.Beşiktaş'ta futbolculardan istenen maaş indirimine takımın 5 genç ismi olumlu yanıt vermişti. Ancak 50 bin TL maaşa sahip olan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'dan kabul ettikleri %15'in kesilmeyeceği kaydedildi. Yapılan talep prosedürünün FIFA'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.