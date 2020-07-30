Düşme yok Süper Lig 21 takım

Süper Lig’in yanı sıra TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de de bu sezon küme düşme kaldırıldı. Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ligde kalırken, yeni gelen 3 takımla sezon 21 ekiple oynanacak. TFF yeni yabancı kuralını (8'ı sahada, 6'sı kulübede) 1 yıl erteledi
Giriş Tarihi: 30.7.2020ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu dün Riva'da yaptığı toplantıda tarihi kararlara imza attı... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı ve 4 saat süren toplantı sonunda küme düşme kaldırıldı. Yeni yabancı kuralı da bir yıl ertelendi. Toplantı sonrası basının karşısına geçen en yetkili isimler, alınan kararları değerlendirdi. TFF Başkan Nihat Özdemirşu açıklamayı yaptı:
HARCAMA LİMİTLERİ 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig 2020-21'de 21 takımla, 2021-22 sezonundan itibaren 20 takımla oynanacaktır. TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takımdan oluşacak. TFF 3. Lig, 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım mücadele edecektir.
2020-21 sezonunda Süper Lig'den 4 takım küme düşecek ve TFF 1. Lig'den 3 takım Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig, 20 takımla oynanmaya devam edecek. Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması, gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşacağız. Kulüpler Birliği'nin bir diğer tavsiye kararı olan yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021- 2022 sezonundan itibaren uygulanacak. Harcama limitleri, 4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır.
'16 MAYIS'A KADAR BİTİRMEMİZ LAZIM'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok sıkışık bir takvim olacağını ve takımların kadro planlamasını buna göre ayarlaması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Her hafta bir takımın bay geçmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şenol hoca da bunuistiyor. UEFA'nın da böyle birtalimatı var. Takımlarımızın iyi hazırlanması gerek. 16 Mayıs2021'e kadar Süper Lig veTürkiye Kupası'nı bitirmemizgerekiyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRK FUTBOLUNUN YARINLARINI KURTARMAYI AMAÇLADIK"
Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı Muammer Kasapoğlu alınan kararları şöyle değerlendirdi: "Amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, spora ve sporcuya verdiği önem sonucunda 18 yılda geldiğimiz nokta da gayet ortada. Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi gönülden kutluyorum. Alınan kararlar ile Süper Lig'den, amatör kulüplere kadar yarınları kurtarmayı amaçladık."
306'DAN 420 MAÇA
Süper Lig'de takım sayısının 18'den 21'e çıkması bir sezonda oynanacak karşılaşma sayısının da 306'dan420'ye yükselmesi anlamını taşıyor. 34 yerine sezon 42hafta sonunda tamamlanacak. Her hafta 10 maç oynanacak ve bir takım haftayı bay geçecek. Daha önce sezonun11 Eylül'de başlayacağı açıklanmıştı. Ancak fikstürün uzaması nedeniyle TFF yeni bir tarih belirleyecek.
EN FAZLA TAKIMLI LİG TÜRKİYE OLDU
Avrupa'da en fazla takımın mücadele ettiği lig Türkiye olacak. 21 takımlı Süper Lig'i, 20 takımlı İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor. 2020-21 sezonu sonunda Süper Lig'de 4 takımın düşürülmesiyle takım sayısı 20'ye indirilecek. Bu düşüşle birlikte 2021-2022'de 420 olan maç sayısı da 380'e inecek.
ÖNDE GELEN LİGLERİNTAKIM SAYILARI
İngiltere Premier Lig 20
İspanya La Liga 20
İtalya Serie A 20
Fransa Ligue 1 20
Almanya Bundesliga 18
Portekiz Liga NOS 18
Hollanda Eredivisie 18
Belçika Jupiler Pro 16
1994-95'TEN BERİ 34 HAFTA
1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek. Süper Lig, 1994-95 sezonundan beri 18takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan lig, 1989-90'da 18 takım 34 hafta,1989-90'da 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı. En son 1987-88 sezonunda 20 takım 38 hafta üzerinden mücadele etmişti. 1962-63'te 22 takımlı bir lig oynandı ancak tek bir gruphalinde değil iki farklı klasman grubu olarak sezon başladı. 11'er takımın yer aldığı iki farklı grup sonunda 5'er takım üst lige çıktı ve 10 takımlı ayrı bir lig daha oynandı.
2020-21 SEZONU MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması maçları 20 Ekim 2020'de başlayacak. 16-24 Şubat arası Son 16 Turu, 6-14 Nisan'da Çeyrek Final, 27 Nisan-5 Mayıs YarıFinaller oynanacak.
Avrupa Ligi'nde ön elemeler 20 Ağustos'ta start alacak.
Türkiye Kupası maçlarının tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Türkıye'nin ev sahipliği yapacağı 2020-21Şampiyonlar Ligi finali 29Mayıs'ta İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
EURO 2020 pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmişti. Türk Milli Takımı'nın yer alacağı organizasyon, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak.
KÜMEDE KALANLAR ÇOK MUTLU
Küme düşmenin kaldırılması için en büyük mücadeleyi veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi: "Mücadeleye devam... Süper Lig, Kayserisporumuz, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ile SÜPER... Çağrımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği'nin çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz." Y.Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Çok mutluyum, herkese çok teşekkür ediyorum. Çifte bayram yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Pandemi olmasaydı biz asla böyle başvuruda bulunmazdık. 20 kulübün aynı görüşte birleşmesi futbolumuzun iyiliğinedir" diye konuştu.
İŞTE SÜPER LİG'İN 21 TAKIMI
Başakşehir
Trabzonspor
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalya
Kasımpaşa
Göztepe
Gençlerbirliği
Konyaspor
Denizlispor
Ç.Rizespor
KÜMEDE KALANLAR
Yeni Malatya
Kayserispor
Ankaragücü
ALTTAN GELENLER
Hatayspor
Erzurumspor
Adana Demir-Karagümrük (Bugün kazanan gelecek)
TFF 1. LİG'DE KALANLAR:
Osmanlı
Adanaspor
Eskişehirspor