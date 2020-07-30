Düşme yok Süper Lig 21 takım

Türkiye Futbol Federasyonu dün Riva'da yaptığı toplantıda tarihi kararlara imza attı... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı vesonunda küme düşme kaldırıldı. Yeni yabancı kuralı da bir yıl ertelendi. Toplantı sonrası basının karşısına geçen en yetkili isimler, alınan kararları değerlendirdi.TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı.2020-21'de 21 takımla, 2021-22 sezonundan itibaren 20 takımla oynanacaktır.18 takım, TFF 2. Lig 39 takımdan oluşacak.4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım mücadele edecektir.sezonunda Süper Lig'den 4 takım küme düşecek ve TFF 1. Lig'den 3 takım Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig, 20 takımla oynanmaya devam edecek.21 takım ile oynanacak olması, gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşacağız.bir diğer tavsiye kararı olan yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021- 2022 sezonundan itibaren uygulanacak.4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok sıkışık bir takvim olacağını ve takımların kadro planlamasını buna göre ayarlaması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Her hafta bir takımın bay geçmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum.Takımlarımızın iyi hazırlanması gerek.ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı Muammer Kasapoğlu alınan kararları şöyle değerlendirdi: "Amacımız Türk sporunun çıkarları olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, spora ve sporcuya verdiği önem sonucunda 18 yılda geldiğimiz nokta da gayet ortada. Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi gönülden kutluyorum. Alınan kararlar ile Süper Lig'den, amatör kulüplere kadar yarınları kurtarmayı amaçladık."Süper Lig'deçıkması bir sezonda oynanacak karşılaşma sayısının dayükselmesi anlamını taşıyor.Her hafta 10 maç oynanacak ve bir takım haftayı bay geçecek.Ancak fikstürün uzaması nedeniyleAvrupa'da en fazla takımın mücadele ettiği lig Türkiye olacak. 21 takımlı Süper Lig'i, 20 takımlı İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor. 2020-21 sezonu sonunda Süper Lig'de 4 takımın düşürülmesiyle takım sayısı 20'ye indirilecek. Bu düşüşle birlikte 2021-2022'de 420 olan maç sayısı da 380'e inecek.İngiltere Premier Ligİspanya La Ligaİtalya Serie AFransa Ligue 1Almanya BundesligaPortekiz Liga NOSHollanda EredivisieBelçika Jupiler Pro1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek. Süper Lig,1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan lig, 1989-90'da 18 takım 34 hafta,1989-90'da 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı. En son 1987-88 sezonunda 20 takım 38 hafta üzerinden mücadele etmişti.11'er takımın yer aldığı iki farklı grup sonunda 5'er takım üst lige çıktı ve 10 takımlı ayrı bir lig daha oynandı.Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması maçları 20 Ekim 2020'de başlayacak. 16-24 Şubat arası Son 16 Turu, 6-14 Nisan'da Çeyrek Final,oynanacak.Avrupa Ligi'nde ön elemeler 20 Ağustos'ta start alacak.Türkiye Kupası maçlarının tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.Türkıye'nin ev sahipliği yapacağıİstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.EURO 2020 pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmişti. Türk Milli Takımı'nın yer alacağı organizasyon,Küme düşmenin kaldırılması için en büyük mücadeleyi veren, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi: "Mücadeleye devam... Süper Lig, Kayserisporumuz, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ile SÜPER... Çağrımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği'nin çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz.", "Çok mutluyum, herkese çok teşekkür ediyorum. Çifte bayram yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken,, "Pandemi olmasaydı biz asla böyle başvuruda bulunmazdık. 20 kulübün aynı görüşte birleşmesi futbolumuzun iyiliğinedir" diye konuştu.BaşakşehirTrabzonsporBeşiktaşSivassporAlanyasporGalatasarayFenerbahçeGaziantep FKAntalyaKasımpaşaGöztepeGençlerbirliğiKonyasporDenizlisporÇ.RizesporYeni MalatyaKayserisporAnkaragücüHataysporErzurumsporAdana Demir-Karagümrük (Bugün kazanan gelecek)OsmanlıAdanasporEskişehirspor