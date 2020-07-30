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'de flaş ayrılık! ...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertli takımda 26 yaşındaki kaleci ile yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 13:43 Son Güncelleme: 30.7.2020 13:47 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Erten Ersu...

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllardır kulüpte yer alan 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu, sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı. Ersu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fenerbahçe'ye teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Erten Ersu...
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