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'a gol kralı forvet!

Son dakika transfer haberleri... Falcao'nun sakatlıklardan dolayı çok maç kaçırmak, sarı kırmızılı takımı forvet arayışına itti. Aslan, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak noktalayan yıldız ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 30.7.2020 11:48 ABONE OL
Galatasaray'a gol kralı forvet!

Geçtiğimiz yaz yaptığı büyük yatırımlara rağmen hem Şampiyonlar Ligi hem de 'de hayal kırıklığı yaratan 'ın bir süredir Shon Weissman'ın peşinde koştuğu öne sürülüyordu.

Galatasaray'a gol kralı forvet!

Konuyla ilgili basınından gelen son haberlerse Sarı Kırmızılılar'ı bir hayli heyecanlandırdı.

Galatasaray'a gol kralı forvet!

Ülkede yayım yapan Kleine Zeitung gazetesi, 'un Wolfsberger forması giyen İsrailli santrforu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazarken oyuncunun pazartesi günü takımıyla birlikte idmana çıkmasının beklenmediğini kaydetti.

Galatasaray'a gol kralı forvet!

Gazete, kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki golcünün 'a transferini "an meselesi" olarak değerlendirdi.

Galatasaray'a gol kralı forvet!

Takımıyla geride kalan sezonda çıktığı 40 maçta 37 gol ve 8 asist kaydederek muhteşem bir performans sergileyen Weissman, uzun yıllar ülkesinde top koşturduktan sonra bir önceki yaz Maccabi Haifa'dan bedelsiz olarak Wolfsberger'in yolunu tutmuştu.

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Galatasaray'a gol kralı forvet!
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