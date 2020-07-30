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Sayılmayan golle küme düşen Bournemouth itiraz edecek

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Sayılmayan golle küme düşen Bournemouth itiraz edecek
Premier Lig'e son haftada veda eden Bournemouth, İngiltere Futbol Federasyonu'na gitmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin gerekçesi ise 17 Haziran'da oynanan ve 0-0 sona eren Aston Villa-Sheffield United maçında çalışmayan gol çizgisi teknolojisi… O maçta Sheffield'ın son dakikada 3 direğin arasından geçen golü, çalışmayan gol çizgisi kamerasının kurbanı olmuştu. Federasyon özür dileyerek hatayı kabul etse de, Aston Villa'nın bu sayede aldığı 1 puan yüzünden Bournemouth küme düştü.

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Sayılmayan golle küme düşen Bournemouth itiraz edecek
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