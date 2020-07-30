Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu!

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 bitti uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 6-5 kazanan Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselen takım oldu.

36 YIL SONRA SÜPER LİG

Ligde normal sezonu 56 puanla 5. sırada tamamlayan Karagümrük, play-off yarı finalinde Akhisarspor ile eşleşti.

Akhisarspor'u 3-3 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İstanbul temsilcisi, Adana Demirspor'u penaltılarda geçerek son olarak 1983-1984 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar yükseldi.

Şampiyonluk sonrası büyük coşku! Karagümrük yanıyor

Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de daha önce 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963 ve 1983-1984 sezonlarında mücadele etmişti.

PROTOKOL TRİBÜNÜNE BÜYÜK İLGİ

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren TFF 1. Lig Play Off finalini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milletvekilleri Eryaman Stadı'nda takip ediyor.

TFF 1. Lig'den Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak olan takım bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele sonrasında belli olacak. Final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milletvekilleri protokol tribünden takip ediyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum