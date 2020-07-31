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Altın adam Sörloth

Hem lig hem hem de Avrupa’da skor üretmeyi başaran ’un golcü futbolcusu, sezon boyunca durdurulamadı. İşte Norveçli yıldızın müthiş rakamları:

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Altın adam Sörloth
Sezon boyunca hiç sakatlanmadı. Son sakatlığını 2015- 2016 sezonunda yaşadı. Onda da 1 maç kaçırdı.
Sezon içerisinde gördüğü kart nedeniyle bir maç kaçırdı. Cezasını Türkiye Kupası'nda çekti.
33 gol atmayı başardı. Avrupa'nın en golcü 8. ismi oldu. Kariyer rekoru kırdı.
49 maçta görev yaptı ve ligin en çok maça çıkan ismi oldu.
Hem ligde hem de Türkiye Kupası'da gol kralı oldu. Ligde 24, kupada 7 gol attı. Gollerinin yanında 10 da asist yaptı.
Transfermarkt değerlemesine göre ligin de en değerli oyuncusu durumuna geldi.
Futbol kariyeri boyunca 197 maçta 79 gol atarken, bu gollerin yüzde 43'ünü Trabzonspor'da kaydetti.
Bir sezonda 18 farklı takıma karşı skor üretti. Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı boş geçmedi.
Haziran 2019'da 6 milyon Euro olarak değer biçilen oyuncu, değerini bir sezonda 20 milyon Euro'nun üzerine çıkardı.
Bulduğu 33 golle Trabzonspor tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

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Altın adam Sörloth
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