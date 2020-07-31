Altın adam Sörloth

Hem lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa’da skor üretmeyi başaran Trabzonspor’un golcü futbolcusu, sezon boyunca durdurulamadı. İşte Norveçli yıldızın müthiş rakamları:
Giriş Tarihi: 31.7.2020ABONE OL
Sezon boyunca hiç sakatlanmadı. Son sakatlığını 2015- 2016 sezonunda yaşadı. Onda da 1 maç kaçırdı.
Sezon içerisinde gördüğü kart nedeniylebir maç kaçırdı. Cezasını Türkiye Kupası'nda çekti.
33 gol atmayı başardı. Avrupa'nın en golcü 8. ismi oldu. Kariyer rekoru kırdı.
49 maçta görev yaptı ve ligin en çokmaça çıkanismi oldu.
Hem ligde hem de Türkiye Kupası'da gol kralı oldu. Ligde24, kupada 7 gol attı. Gollerinin yanında 10 da asist yaptı.
Transfermarkt değerlemesine göre ligin de endeğerli oyuncusu durumuna geldi.
Futbol kariyeri boyunca 197 maçta 79 gol atarken, bu gollerinyüzde 43'ünüTrabzonspor'dakaydetti.
Bir sezonda 18 farklı takıma karşı skor üretti. Beşiktaş, Başakşehir,Fenerbahçe veGalatasaray'ı boş geçmedi.
Haziran 2019'da 6 milyon Euro olarak değer biçilen oyuncu, değerini birsezonda 20 milyonEuro'nun üzerineçıkardı.
Bulduğu 33 golle Trabzonspor tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.