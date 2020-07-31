Altın adam Sörloth

Sezon boyunca hiç sakatlanmadı. Son sakatlığını 2015- 2016 sezonunda yaşadı. Onda da 1 maç kaçırdı.Sezon içerisinde gördüğüCezasını Türkiye Kupası'nda çekti.33 gol atmayı başardı. Avrupa'nın en golcü 8. ismi oldu. Kariyer rekoru kırdı.49 maçta görev yaptı veoldu.Hem ligde hem de Türkiye Kupası'da gol kralı oldu.Gollerinin yanında 10 da asist yaptı.Transfermarkt değerlemesine göredurumuna geldi.Futbol kariyeri boyunca 197 maçta 79 gol atarken,Bir sezonda 18 farklı takıma karşı skor üretti.boş geçmedi.Haziran 2019'da 6 milyon Euro olarak değer biçilen oyuncu, değeriniBulduğu 33 golle Trabzonspor tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.