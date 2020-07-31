Çağlar Söyüncü ‘Kare As’ta

Premier Lig'de Liverpool'un yükselişindeki dönüm noktalarından biri Hollandalı stoper Virgil van Dijk'in transferiydi. Van Dijk'ın yaptığı katkıyı gören Liverpool'un rakipleriveşimdi defanslarını benzer şekilde güçlendirmek istiyor. The Times gazetesi de 5 takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoperi yazarken,Milli stoperimizin yanı sıra'den'dan'dende Times'ın listesinde yer aldı. Çağlar için yapılan yorumda, "Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. Almanya'dan alındığındaki değeri olan 18 milyon Pound'dan çok daha değerli durumda vedenildi. Bonservisi 45 milyon Euro olarak güncellendi.