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Fenerbahçeli istiyor

'nin Sloven yıldızı , 'ın yolunu tutabilir. 'un deneyimli isme talip olduğu ve yeni sezonda transfer etmek istediği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.7.2020 17:01 ABONE OL
Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Olympiakos istiyor

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Miha Zajc, yol ayrımına geldi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Sloven yıldıza Olympiakos talip oldu. Pagenews.gr, Olympiakos patronu Pedro Martins'in, Sloven yıldızı kadrosunda görmek istediğini iddia etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Wolves ile karşı karşıya gelecek Yunan ekibi, bu maçlarda Zajc'ı oynatamayacak olmasına rağmen yeni sezon için kadroda düşünüyor.

Haberin detaylarında Miha Zajc'ın temel özelliklerine yer verilirken, 10 numara ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebildiği, oyunu çabuk çözebildiği aktarıldı. Bu yıl Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıktığı aktarılen Zajc'ın, 2 gol 1 asist yaptığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan Miha Zajc için yazılan raporda, "Komşu ülke kulübüyle 2023 yılında dek sözleşmesi var. Milli takımla 15 maç oynadı ve 4 gol attı. Son yıllarda Slovenya Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir üyesi oldu. Ayrıca, takımın kilit oyuncusu denilebilir." denildi. (Fotomaç)

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Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Olympiakos istiyor
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