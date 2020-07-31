Süper Karagümrük

TFF 1.Lig'de Hatayspor ve Erzurum'dan sonra Süper Lig'e adını yazdıran üçüncü takım Fatih Karagümrük oldu. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan play-off finalinde İstanbul ekibi, Adana Demir'i penaltılarla yenip şampiyon oldu.69'da Berk Yıldız'ın pasında topu alan Pa Dibba, topu filelere bırakıp skoru dengeledi: 1-1. Maçın normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.2010 yılında Amatör Lig'de mücadele eden Karagümrük, adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya 10 yılda Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından Fatih'te taraftarlar çifte bayram sevinci yaşadı. Teknik Sorumlu Atılay Canel, "Galibiyeti taraftarlarına armağan ediyorum. Futbolcuların alnından öpüyorum" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karagümrük'ü başarısından dolayı kutladı: "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyorum."Karagümrük ile birlikte Süper Lig'deki İstanbul temsilcisi 6'ya yükseldi: Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük.BaşakşehirTrabzonsporBeşiktaşSivassporAlanyasporGalatasarayFenerbahçeGaziantep FKAntalyaKasımpaşaGöztepeGençlerbirliğiKonyasporDenizlisporÇ.RizesporYeni MalatyaKayserisporAnkaragücüHataysporErzurumsporKaragümrük