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Süper Karagümrük

’u penaltılarla mağlup eden İstanbul ekibi 36 yıl sonra ’e yükseldi. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadele nefesleri kesti. Maçın normal süresi ve uzatmaları berabere bitti. Penaltı atışlarında 6-5 zafere uzanan , Hatay ve Erzurum’un ardından mutlu sona ulaştı

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Süper Karagümrük
TFF 1.Lig'de Hatayspor ve Erzurum'dan sonra Süper Lig'e adını yazdıran üçüncü takım Fatih Karagümrük oldu. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan play-off finalinde İstanbul ekibi, Adana Demir'i penaltılarla yenip şampiyon oldu. 40. dakikada Çağrı kafayla topu ağlara gönderip Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. 69'da Berk Yıldız'ın pasında topu alan Pa Dibba, topu filelere bırakıp skoru dengeledi: 1-1. Maçın normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda Karagümrük, rakibini 6-5 yenip 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmenin coşkusunu yaşadı.

10 YILDA TARİH YAZDI
2010 yılında Amatör Lig'de mücadele eden Karagümrük, adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya 10 yılda Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından Fatih'te taraftarlar çifte bayram sevinci yaşadı. Teknik Sorumlu Atılay Canel, "Galibiyeti taraftarlarına armağan ediyorum. Futbolcuların alnından öpüyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karagümrük'ü başarısından dolayı kutladı: "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyorum."

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Karagümrük ile birlikte Süper Lig'deki İstanbul temsilcisi 6'ya yükseldi: Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük.

İŞTE SÜPER LIG'IN 21 TAKIMI
Başakşehir
Trabzonspor
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalya
Kasımpaşa
Göztepe
Gençlerbirliği
Konyaspor
Denizlispor
Ç.Rizespor

KÜMEDE KALANLAR
Yeni Malatya
Kayserispor
Ankaragücü

ALTTAN GELENLER
Hatayspor
Erzurumspor
Karagümrük

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