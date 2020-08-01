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Akıllı yatırım Karagümrük!

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Akıllı yatırım Karagümrük!
Süper Lig'e çıkan son takım olan Fatih Karagümrük önemli bir gelirin de sahibi oldu. 2018 yılında yaklaşık 10 milyon TL bedelle Süleyman Hurma tarafından büyük bir hissesi satın alınan Karagümrük, iki yılda değerini de 10 kattan fazla artırdı. 35 milyon TL ayak bastı parasına hak kazanan Karagümrük, ligde de galibiyet başına yaklaşık 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL alacak. Kupada gösterecekleri olası başarı ile buradan da gelir elde edecek olan Karagümrük, ligi ilk 6'ta tamamlaması halinde sıralama primi de kazanacak.

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Akıllı yatırım Karagümrük!
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