FA Cup’ta şampiyon Chelsea’yi deviren Arsenal!

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'e FA Cup'ı getirdi. Yarı final eşleşmesinde Manchester City ağlarına 2 gol bırakarak takımını finale taşıyan Gabonlu golcü, bu kez finalde Chelsea'ye 2 gol attı ve kupayı takımına kazandırdı. Aubameyang'ın golleri 28 ve 67. dakikalarda gelirken, Chelsea'nin tek golünü ise 5. dakikada Pulisic kaydetti. Maviler'de Mateo Kovacic, 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

FA Cup'ı en son 2017'de kazanan Arsenal, bu skorla 14. kez FA Cup şampiyonu oldu. Bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olan Topçular'ın en yakın rakibi ise 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United.