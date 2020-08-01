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'nin yeni transferi taraftarı ikiye böldü!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de, birçok isimle şimdiden anlaşma sağlandı. Kanarya bunun yanında geleceğe yönelik de yatırımlarını sürdürürken, bir transfer taraftarları ikiye böldü. İşte detaylar ve o isim hakkında yönetici yorumu...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 09:41 Son Güncelleme: 1.8.2020 09:45 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Yeni transfer taraftarı ikiye böldü!

Karagümrük'ün 'u yenip 'e yükseldiği 1. Lig play-off final maçını birçok Fenerbahçeli ayrı bir gözle izledi.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Yeni transfer taraftarı ikiye böldü!

ekibinin sol kanadında oynayan ve ismi ile anılan Brahim Darri, mücadeleyi izleyen ve hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşan sarı lacivertli taraftarları adeta ikiye böldü.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Yeni transfer taraftarı ikiye böldü!

Hürriyet, 25 yaşındaki oyuncuyu Karagümrük'ün içinden yetkili bir ağıza sorarak "F.Bahçe Darri'yi neden tercih etmeli?" diye sordu. Alınan yanıtta detayı dikkat çekti;

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Yeni transfer taraftarı ikiye böldü!

'Darri topla oynamayı çok seven bir yapıya sahip. Hatta ben bir maçtan sonra, "Senin mutlu olman için sana ayrı bir top vermek lazım!" diye kendisini eleştirdim. Ayağında çok top tutsa da çalımları ve şık hareketleriyle izleyenleri heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Yeni transfer taraftarı ikiye böldü!

"Kime benzetirsiniz?" derseniz, eski Galatasaraylı 'ya benzeyen bir stili var. Zaman zaman ayağında çok top tutma hastalığı el freni olabiliyor ama onu kenara çekip düzeltir. Ayağında çok top tutmayan bir Darri, yetenekleri ve hırsıyla bence 'de oynar.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi taraftarı ikiye böldü!
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