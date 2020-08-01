Ibrahimovic Milan'da kalıyor! İşte alacağı maaş...

Yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle Milan'dan ayrılacağı konuşulan Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu.

Sözleşmesi sona eren İsveçli golcünün ayrılığa hazır olmasına karşın kulüp direktörü Paolo Maldini ve teknik direktör Stefano Pioli tarafından kalması yönünde ikna edildi.

Corriere della Sera'nın haberine göre Ibrahimovic kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Ibrahimovic'in yıllık ücreti 5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulacak.