‘Trabzon’dan alındı Başakşehir’e verildi’

SABAH'ın usta kalemi Hıncal Uluç, A Spor'da 'Hıncal Uluç ile Baş Başa' programında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Ender Bilgin'e konuşan Uluç, şu ifadeleri kullandı: "Ligin üstü dizayn edilirken şampiyonluk Trabzonspor'dan alındı, Başakşehir'e verildi. Şimdi Trabzon'un hakkı lig dizayn edilerek yendiyse, kupayı da Trabzon'a vererek bu dizayn tamamlanmış olur: 'Sen de kupayı aldın sus!'Küme düşme kararı nasıl alındı? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil dedi ki 'Süper Lig'deki kulüpler ve terfi eden iki takımla beraber 20 takımla ittifak ile aldık.' Ne diyor Ahmet Ağaoğlu; 'Ben bu kararın içinde yoktum. Benim gibi başka kulüp başkanları da var.'Demek ki Sepil'in açıklaması yalan. Bu ittifakın içinde olanlardan birisine, federasyon üyesi Hamit Altıntop'a soruyorum. Almanya'da Bayern Münih'te, İspanya'da Real Madrid'de oynamış futbolcusun. Böyle bir şey duydun mu hayatında? İspanya, Almanya pandemi yaşamadı mı? Onlarda böyle küme düşme kaldırılması kararı var mı? Sen nasıl elini kaldırdın da ittifak kararına 'okey' dedin?Hakem hatası denen şey belki de dizayn. İyi hakem yüzde 60 doğru karar veren hakemdir. Yüzde 40 yanlış yapma hakkı var.Benim inançlarımı federasyon yıktı.21 takımla fikstürün nasıl olacağıyla ilgili soruya ise Uluç şu cevabı verdi: "Ligi dizayn edenler fikstürü mü dizayn edemeyecekler? Derler ki vaktimiz kalmadığı için G.Saray'ın hocası Fatih Terim ile F.Bahçe'nin hocası Erol Bulut zar atacaklar. Kim kazanırsa o 3 puan alacak.