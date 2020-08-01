‘Trabzon’dan alındı Başakşehir’e verildi’

SABAH’ın usta yazarı Hıncal Uluç, A Spor’a gündem yaratacak açıklamalarda bulundu: “Ligin üstü dizayn edilirken şampiyonluk Trabzonspor’dan alındı, Başakşehir’e verildi. Trabzon’a da ‘Sen de kupayı aldın, sus’ dendi. Benim inançlarımı federasyon yıktı”
Giriş Tarihi: 1.8.2020ABONE OL
SABAH'ın usta kalemi Hıncal Uluç, A Spor'da 'Hıncal Uluç ile Baş Başa' programında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Ender Bilgin'e konuşan Uluç, şu ifadeleri kullandı: "Ligin üstü dizayn edilirken şampiyonluk Trabzonspor'dan alındı, Başakşehir'e verildi. Şimdi Trabzon'un hakkı lig dizayn edilerek yendiyse, kupayı da Trabzon'a vererek bu dizayn tamamlanmış olur: 'Sen de kupayı aldın sus!' Ben ne ligde ne de kupadaoynanmış tek bir maçainanmıyorum. Küme düşme kararı nasıl alındı? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil dedi ki 'Süper Lig'deki kulüpler ve terfi eden iki takımla beraber 20 takımla ittifak ile aldık.' Ne diyor Ahmet Ağaoğlu; 'Ben bu kararın içinde yoktum. Benim gibi başka kulüp başkanları da var.' Trabzon gibibaşka takımlar da söz konusuysa ittifaklanasıl alınıyor bu karar? Demek ki Sepil'in açıklaması yalan. Bu ittifakın içinde olanlardan birisine, federasyon üyesi Hamit Altıntop'a soruyorum. Almanya'da Bayern Münih'te, İspanya'da Real Madrid'de oynamış futbolcusun. Böyle bir şey duydun mu hayatında? İspanya, Almanya pandemi yaşamadı mı? Onlarda böyle küme düşme kaldırılması kararı var mı? Sen nasıl elini kaldırdın da ittifak kararına 'okey' dedin? Sepil'einanmadığım gibi Nihat Özdemir'ede inanmıyorum! Hakem hatası denen şey belki de dizayn. İyi hakem yüzde 60 doğru karar veren hakemdir. Yüzde 40 yanlış yapma hakkı var. Biri bana yüzde40'ın doğal yanlış olduğunuinandırsın. Benim inançlarımı federasyon yıktı. Beni Türkiye'de futboluninandırıcı olduğunakimse inandıramaz." 21 takımla fikstürün nasıl olacağıyla ilgili soruya ise Uluç şu cevabı verdi: "Ligi dizayn edenler fikstürü mü dizayn edemeyecekler? Derler ki vaktimiz kalmadığı için G.Saray'ın hocası Fatih Terim ile F.Bahçe'nin hocası Erol Bulut zar atacaklar. Kim kazanırsa o 3 puan alacak. Çok mu garip geliyor? Bunlarınartık yapmayacağı bir şey yok.