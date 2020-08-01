Üç kulvarda tam 110 gol attı

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşadı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34hafta sonunda 76 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda9 maçta 24 gol, Avrupa Ligi'nde de 10 maçta 10gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmadarakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı. Trabzonspor, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı. Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 sezonunda 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
KRALİYET AİLESİ!
Toplam 33 golle Trabzonspor'u sırtlayan, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda gol kralı olan Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, İnstagram hesabından bordo-mavili fotoğraflarını paylaştı. İkili, Karadeniz ekibinin yeni sezon formalarıyla poz verirken, Lena'nın Sörloth'u sırtına alması dikkat çekti.
HOCASINI BEKLİYOR
Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde belirlenmesi bekleniyor. En ciddi aday Abdullah Avcı yönetimden haber beklerken, Eddie Newton'ın takımdaki geleceği de belli olacak. Başkan AhmetAğaoğlu'nun Newton'ı takımdatutma düşüncesinde olduğuöğrenildi. Bu arada Şota Arveladze'nin de fikrini olumluya çevirdiği ifade edildi.