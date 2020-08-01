Üç kulvarda tam 110 gol attı

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşadı.Trabzonspor, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı. Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96 sezonunda 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı.Toplam 33 golle Trabzonspor'u sırtlayan, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda gol kralı olan Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, İnstagram hesabından bordo-mavili fotoğraflarını paylaştı. İkili, Karadeniz ekibinin yeni sezon formalarıyla poz verirken, Lena'nın Sörloth'u sırtına alması dikkat çekti.Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde belirlenmesi bekleniyor. En ciddi aday Abdullah Avcı yönetimden haber beklerken, Eddie Newton'ın takımdaki geleceği de belli olacak.Bu arada Şota Arveladze'nin de fikrini olumluya çevirdiği ifade edildi.