Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Welinton Beşiktaş’ta

’ta

, Alanyalı N’Sakala’nın ardından Brezilyalı stoperi de kadrosuna kattı. Fatih Aksoy’un bonservisinin verilmesi karşılığında Akdeniz ekibiyle el sıkışıldı. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak , 10 Ağustos’taki kampa katılacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Welinton Beşiktaş’ta
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği eski talebesi Welinton'ın transferi mutlu sonla bitti. Bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a takas teklifiyle gitmiş ve turuncu-yeşilliler de 22 yaşındaki oyuncu Fatih Aksoy'u istemişti. İlk etapta Beşiktaş bu teklife yanaşmadı ancak Yalçın'ın ısrarlı tutumu belirleyici oldu. Önceki gün Zorlu Center'da Welinton'la görüşen Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, 31 yaşındaki Brezilyalı ile prensip anlaşmasına vardı.

850 BİN EURO MAAŞ ALACAK
Fatih'in bonservisinin verilmesi için ise Sergen Yalçın'ın onayı istendi. Tecrübeli çalıştırıcıdan da yeşil ışık alan yönetim, Alanyaspor'a teklifi kabul ettiklerini bildirdi. Beşiktaş, Alanya'dan N'Sakala'nın ardından Welinton'ı da renklerine bağladı. Yıldız futbolcu 3 yıllık mukavele karşılığında yıllık 850 bin Euro garanti ücret alacak. Welinton, Beşiktaş'ın 10 Ağustos'ta başlayacak olan kampına katılacak.

NEM İLE KIRAN KIRANA PAZARLIK
Beşiktaş, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Wellington Nem ile görüşmelere başladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ilk etapta 1 milyon 250 bin Euro garanti para talep etti. Yapılan görüşmeler sonrası talebini 1 milyon Euro'ya kadar düşüren Nem, 20 maçta forma giyerse 200 bin, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus istedi. Yönetimin, söz konusu rakamları daha aşağıya çekmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Bu arada Shakhtar'ın oyuncu için bonservis bedeli istemediği belirtildi.

RAFAEL SAĞ BEK İÇİN GÜNDEMDE
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine aday listesi hazırlanmış durumda. Yurt içinde Altınordu'dan Kerim Alıcı ve Gaziantep'ten Oğuz Ceylan'ı listesine yazan Beşiktaş, yabancı olarak ise Lyon'dan Rafael'i gündemine aldı. Fransız kulübüyle Vida için görüşme yapan siyah-beyazlılar, Rafael için de nabız yokluyor.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN 50 MİLYON LİRA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde UEFA'ya katılım için ağustos ayında 100 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini açıklamıştı. Çebi, 50 milyon TL'yi kendisi karşılayarak yükün yarısını sırtlamış oldu. Yönetim kurulu 10 milyon TL verirken, kalan 40 milyon TL kulübün sponsorluk ve diğer gelirlerinden sağlandı. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun henüz 1 yıllık görev süresi dolmadan cebinden çıkan meblağ 150 milyon TL'ye ulaştı.

BURAK YILMAZ FRANSA'YA UÇTU
Beşiktaş ile karşılıklı olarak anlaşan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübüne transfer olan Burak Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti. Tecrübeli futbolcu, instagram hesabından uçakta çekildiği bu fotoğrafı paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

En lezzetli ve güzel kavurma tarifi burada! En güzel lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?
Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Altın fiyatları ile ilgili son dakika HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?
Çağla Şikel’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! Alişan’ın meydan okumasına videolu cevap
Bugün BİM ve A101 açık mı? Bayramda A101, Migros, FİLE, ŞOK ve BİM marketler açık olacak mı?
Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!
Son dakika haberi: CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce yeni parti kuruyor! Bir isim daha gemileri yaktı...
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Faziletleri
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek? | SON DAKİKA
SON DAKİKA HABER: 31 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Welinton Beşiktaş’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA