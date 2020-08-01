Welinton Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği eski talebesi Welinton'ın transferi mutlu sonla bitti. Bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a takas teklifiyle gitmiş ve turuncu-yeşilliler de 22 yaşındaki oyuncu Fatih Aksoy'u istemişti. İlk etapta Beşiktaş bu teklife yanaşmadı ancakÖnceki gün Zorlu Center'da Welinton'la görüşen Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, 31 yaşındaki Brezilyalı ile prensip anlaşmasına vardı.Fatih'in bonservisinin verilmesi için ise Sergen Yalçın'ın onayı istendi. Tecrübeli çalıştırıcıdan da yeşil ışık alan yönetim, Alanyaspor'a teklifi kabul ettiklerini bildirdi.Yıldız futbolcu 3 yıllık mukavele karşılığında yıllık 850 bin Euro garanti ücret alacak. Welinton, Beşiktaş'ın 10 Ağustos'ta başlayacak olan kampına katılacak.Beşiktaş, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Wellington Nem ile görüşmelere başladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ilk etapta 1 milyon 250 bin Euro garanti para talep etti. Yapılan görüşmeler sonrası talebini 1 milyon Euro'ya kadar düşüren Nem, 20 maçta forma giyerse 200 bin, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus istedi. Yönetimin, söz konusu rakamları daha aşağıya çekmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Bu arada Shakhtar'ın oyuncu için bonservis bedeli istemediği belirtildi.Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün yerine aday listesi hazırlanmış durumda. Yurt içinde Altınordu'dan Kerim Alıcı ve Gaziantep'ten Oğuz Ceylan'ı listesine yazan Beşiktaş, yabancı olarak ise Lyon'dan Rafael'i gündemine aldı. Fransız kulübüyle Vida için görüşme yapan siyah-beyazlılar, Rafael için de nabız yokluyor.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde UEFA'ya katılım için ağustos ayında 100 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini açıklamıştı. Çebi, 50 milyon TL'yi kendisi karşılayarak yükün yarısını sırtlamış oldu.Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun henüz 1 yıllık görev süresi dolmadan cebinden çıkan meblağ 150 milyon TL'ye ulaştı.Beşiktaş ile karşılıklı olarak anlaşan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübüne transfer olan Burak Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti. Tecrübeli futbolcu, instagram hesabından uçakta çekildiği bu fotoğrafı paylaştı.