Yeni fikstür yıldızları zengin edecek

Muslera, Feghouli, Falcao, Belhanda gibi yıldızları ile Süper Lig’in ‘en dolu’ kontratlarına sahip olan Aslan’a küme düşme olmamasının maliyeti çok etki edecek. Puan başına 5 bin Euro bonus alan oyuncuların 6 maçlık ek fikstür ile birlikte, sarı-kırmızılı takımın istatistikleri dikkate alındığında 500'er bin TL'lik ek maliyeti olacak
Küme düşmenin kaldırılması ile birlikte takımların maç sayısı da artarken 42 haftada 40 mücadele için ter dökülecek. Pandemi nedeniyle gelirleri azalan takımların giderleri ise maç sayısının çoğalması ile birlikte artacak. Öncelikle tümtakımlar kadrolarındadaha fazla oyuncubarındırmak zorunda kalırkenbu isimlerin kontratları dabütçeye eklenecek. İşte bu noktada özellikle 3 büyük takımın geçmişten gelen kontratlı oyuncularının bonusları da takımları en çok zorlayacak nokta olacak.
BU SEZON 230 BİN EURO KAZANDI
Galatasaray'da Muslera, Belhanda, Falcao, Feghouli, Diagne gibi oyuncular yüksek maliyetleri ile öne çıkarken ortalama olarak da maç başına 5 bin Euro'lukpuan ödemeleri bulunuyor. Bu sezon ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, oyuncu bazlı baktığımızda bireysel maliyetler daha da kabaracak. Örnek olarak Feghouli ligde 27 maçta şans bulurken sahada yer aldığında Galatasaray, 12 galibiyetve 10 beraberlik elde etti. Puan başına 5 bin Euro kazanan Cezayirli oyuncu bu sezon 230 binEuro bonus alırken yeni maç sayısı ile Galatasaray'ın da (1.6-2.00)puan ortalaması dikkate alındığında60 bin Euro'luk yani 500bin TL'lik bir ek maliyet söz konusu. Feghouli'nin yanı sıra Belhanda ve Muslera'nın da KAP'a bildirilen 5 bin Euro'luk puan başı primi bulunuyor.
KASAYA GİRMEDEN GİDECEK
TFF ve yayıncı kuruluştan galibiyet primi olarak kulüplere 2.7 milyon TL, beraberlik için ise 1.4 milyon TL ödeniyor. Galatasaray cephesinden baktığımızda fikstüre eklenen 6 maçta ortalama 2 puan üzerinden yapılan hesaplamada 3 galibiyet 3 beraberlik alındığında kulübün kasasına girecek olan 12 milyon TL'lik bir gelirin kulüplerin kasası yerine oyuncuların cebine gitmesi de muhtemel…
BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK
Kontratlar masaya yatırılmalı
Galatasaray'ın en büyük gelir kaybı elbette ki iki yıldır olduğu Şampiyonlar Ligi'nden uzak olmak. 21 takımlı ligde maç başı ücretler de ayrı bir külfet yaratacak. Federasyon, beraberlik için galibiyetin yarısı kadar prim veriyor, bunu acilen yüzde 25'e çekip, galibiyet primini yükseltemeleri gerekiyor. Kombine ve bilet geliri yok, taraftar stada gelmeyince ürün satışları da düşecek. Kontratların hepsini mutlaka masaya yatıracaklar. Yeni sezonda Belhanda, Feghouli gibi doymuş adamlarla yolları ayırmalı, Falcao'dan da yıllık ücretini 3.5 milyona çekmesini istemeliler. Beşiktaş'ın iki yıl şampiyonluğun ardından maliyeti artan kadroyla yaşadığı sıkıntının bir benzeri Galatasaray'ı bekliyor.