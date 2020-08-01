Yeni fikstür yıldızları zengin edecek

Küme düşmenin kaldırılması ile birlikte takımların maç sayısı da artarken 42 haftada 40 mücadele için ter dökülecek. Pandemi nedeniyle gelirleri azalan takımların giderleri ise maç sayısının çoğalması ile birlikte artacak.İşte bu noktada özellikle 3 büyük takımın geçmişten gelen kontratlı oyuncularının bonusları da takımları en çok zorlayacak nokta olacak.Galatasaray'da Muslera, Belhanda, Falcao, Feghouli, Diagne gibi oyuncular yüksek maliyetleri ile öne çıkarken ortalama olarak daBu sezon ligde sarı-kırmızılılaralırken, oyuncu bazlı baktığımızda bireysel maliyetler daha da kabaracak. Örnek olarakşans bulurken sahada yer aldığında Galatasaray,Puan başına 5 bin Euro kazanan Cezayirli oyuncu bu sezonyeni maç sayısı ileFeghouli'nin yanı sıra Belhanda ve Muslera'nın da KAP'a bildirilen 5 bin Euro'luk puan başı primi bulunuyor.TFF ve yayıncı kuruluştan galibiyet primi olarak kulüplere 2.7 milyon TL, beraberlik için ise 1.4 milyon TL ödeniyor. Galatasaray cephesinden baktığımızda fikstüre eklenen 6 maçta ortalama 2 puan üzerinden yapılan hesaplamada 3 galibiyet 3 beraberlik alındığında kulübün kasasına girecek olan 12 milyon TL'lik bir gelirin kulüplerin kasası yerine oyuncuların cebine gitmesi de muhtemel…Galatasaray'ın en büyük gelir kaybı elbette ki iki yıldır olduğu Şampiyonlar Ligi'nden uzak olmak. 21 takımlı ligde maç başı ücretler de ayrı bir külfet yaratacak. Federasyon, beraberlik için galibiyetin yarısı kadar prim veriyor, bunu acilen yüzde 25'e çekip, galibiyet primini yükseltemeleri gerekiyor. Kombine ve bilet geliri yok, taraftar stada gelmeyince ürün satışları da düşecek. Kontratların hepsini mutlaka masaya yatıracaklar. Yeni sezonda Belhanda, Feghouli gibi doymuş adamlarla yolları ayırmalı, Falcao'dan da yıllık ücretini 3.5 milyona çekmesini istemeliler. Beşiktaş'ın iki yıl şampiyonluğun ardından maliyeti artan kadroyla yaşadığı sıkıntının bir benzeri Galatasaray'ı bekliyor.