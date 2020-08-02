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Demir ’e!

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Adana Demir Süper Lig’e!
Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasının ardından TFF 1. Lig play-off'unda elenen 3 takım harekete geçti. Bursaspor ve Akhisarspor, TFF'ye başvurup Süper Lig'e yükselmek için dilekçe verdi. Play-off finalinde penaltılarla Karagümrük'e yenilen Adana Demirspor da Kurban Bayramı'nın ardından resmi olarak başvuruda bulunacak. Bu arada Adanalı taraftarlar sosyal medyada başlattıkları "#DemirsporSüperLige" kampanyası kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Taraftarlar, Mavi Şimşekler'in 22. takım olarak Süper Lig'e yükseltilmesini istedi. TFF'nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda konuyu görüşeceği öğrenildi.

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Adana Demir Süper Lig’e!
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