Adana Demir Süper Lig’e!

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasının ardından TFF 1. Lig play-off'unda elenen 3 takım harekete geçti. Bursasporve Akhisarspor, TFF'ye başvurup Süper Lig'e yükselmek için dilekçe verdi. Play-off finalinde penaltılarla Karagümrük'e yenilen Adana Demirspor da Kurban Bayramı'nın ardından resmi olarak başvuruda bulunacak. Bu arada Adanalı taraftarlar sosyal medyada başlattıkları "#DemirsporSüperLige" kampanyası kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Taraftarlar, Mavi Şimşekler'in 22. takım olarak Süper Lig'e yükseltilmesini istedi. TFF'nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdakonuyu görüşeceği öğrenildi.