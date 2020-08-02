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'nin eski futbolcusu Stoch'a corona virüsü teşhisi

'de ve forması giyen Slovak futbolcu 'un corona virüsü testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcunun kulübü , sonucu sosyal medya kanallarından duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 00:06 Son Güncelleme: 3.8.2020 00:20 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoch'a corona virüsü teşhisi

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a corona virüsü tehşisi koyduğu açıklandı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen ve şu an Yunan kulübü PAOK'ta oynayan Miroslav Stoch'un son corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi Instagram sayfasında oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Yunan ekibi mesajında, "Covid-19 iyi bir defans oyuncusu olabilir ancak Stoch iyi dribling yapar! Çok yakında ve güçlü ol Miro!" sözleri kullanıldı.

Stoch'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve anbean durumunun edildiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoch'a corona virüsü teşhisi
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