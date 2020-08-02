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'ın yeni yıldızını Falcao bitirecek

Pandemi döneminin ardından şampiyonluk yarışından kopan ve ligi altıncı sırada bitiren gelecek sezon işini şansa bırakmak istemiyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Bournemouth’un 28 milyon euro’ya aldığı ’yı kiralamak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 01:50 ABONE OL
Galatasaray'ın yeni yıldızını Falcao bitirecek

Galatasaray'da Falcao gidecek gibi durmuyor. Tam aksine sarı-kırmızılı takıma daha fazla Kolombiyalı oyuncu gelecek gibi... Özellikle Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinden sonra pek çok Kolombiyalı oyuncu onunla forma giymek için menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj göndermeye başladı. Yönetim ise sezonu Zaragoza'da kiralık olarak geçiren Luis Suarez'den sonra Premier Lig'de küme düşen Bournemouth'un ön liberosu Jefferson Lerma için de temas kurdu.

MALİYET HESABI

Suarez için Diagne'nin durumunu bekleyen sarı-kırmızılılar Lerma içinse Bournemouth'a kiralama teklifi yaptı. Fulham'ın küme düşmesiyle Seri'yi çok uygun şartlarda kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Bournemouth'un 28 milyon euro'ya aldığı Lerma'yı da yine benzer şartlarda kiralamak için görüşmelere devam ediyor. Küme düşen Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Falcao olduğu belirtiliyor.

FARK 1 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi ve 1.5 milyon euro teklif etti. Bournemouth'un ise 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

Lemina ve Seri'nin kiralık anlaşmaları sona ererken Selçuk İnan da kariyerine nokta koydu. Galatasaray bu nedenle orta saha arayışlarını hızlandırırken kısa süre içinde Lerma ile anlaşılması bekleniyor.

GEMİLERİ YAKTI
Jefferson Lerma'nın menajeri Javiet Abad, "Jefferson için bazı görüşmeler yapıyoruz. Championship'te oynamayı düşünmüyor" diyerek Galatasaray için yeşil ışık yaktı.

PERFORMANS:

MAÇ: 207
GOL: 10
ASİST: 10

GÜÇLÜ YÖNLERİ

HAVA TOPU
KONSANTRASYON
TOP KAPMA

LERMA'NIN OYUN SİTİLİ

UZAKTAN ŞUT ÇEKMEYI SEVER
İSABETLI UZUN TOPLAR ATAR
MÜCADELEYE GIRMEKTEN ÇEKINMEZ
POZİSYON ALMA YETİSİ GÜÇLÜ

33
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Jefferson Lerma bu sezon Premier Lig'de 33 maça çıktı.

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Galatasaray'ın yeni yıldızını Falcao bitirecek
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