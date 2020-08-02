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Ilicic hayatının şokunu yaşadı! sürpriz için gitti ve...

Serie A'da bu sezon fırtına gibi esen ve gol rekorları kıran 'nın yıldız futbolcularından , hayatının şokunu yaşadı. sürpriz yapmak için ülkesi 'ya giden yıldız futbolcu, hiç ummadığı bir görüntüyle karşılaştı. Psikolojisi bozulan Ilicic'in futbolu bırakabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 08:38 Son Güncelleme: 2.8.2020 08:42 ABONE OL
Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Bir süredir sakatlığı sebebiyle 'da forma giyemeyen , takımının 'ndeki eşleşmesi için sakatlığının geçmesini bekliyordu.

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Ancak Sloven oyuncunun forma giyememesinin altından bambaşka bir sebep çıktı.

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

İtalyan medyasındaki haberlerde zamanı hala net olarak belirtilmese de, Ilicic'in ailesine sürpriz yapmak ve onlarla zaman geçirmek için 'ya gittiği ve orada eşini başka biriyle yakaladığı belirtildi.

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Bu haber gündeme bomba gibi düşerken, 32 yaşındaki oyuncunun depresyona girdiği ve futbolu bırakmak üzere olduğu belirtildi.

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Yıldız oyuncunun 'kişisel problemlerini çözmek için' cuma günü yeniden ülkesi 'ya gittiği belirtildi.

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Öte yandan bu gece Serie A'nın son maçında Inter'e 2-0 kaybetmesine rağmen gelecek sene 'nde oynamayı garantileyen 'da maç sonu tüm takım Ilicic'e destek verdi. (Fanatik)

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Atalanta futbolcularından Ilicic'e destek

Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...

Ilicic ve karısı

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Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...
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