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Karagümrük kalecisi 'den Muslera paylaşımı

'e çıkan son takım 1. Lig play-off finalinde 'u penaltılarda 6-5 yenen olmuştu. temsilcisinin Süper Lig'e çıkmasında büyük bir paya sahip olan 'in Muslera hayranı olduğu ve final maçında Uruguaylı kalecinin eldivenlerini giydiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 20:16 Son Güncelleme: 2.8.2020 20:17 ABONE OL
Karagümrük kalecisi Aykut Özer'den Muslera paylaşımı

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde kurtardığı kritik penaltıda takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı.

Süper Lig'de beğendiği kaleci Fernando Muslera'nın eldivenlerini giyen Aykut Özer'e, Fernando Muslera'dan da tebrik mesajı geldi.

"TEBRİKLER AYKUT"

Fernando Muslera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aykut Özer 2019 yılında Fortuna Sittard kulübünden Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.


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Karagümrük kalecisi Aykut Özer'den Muslera paylaşımı
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