Lille Türk gücü!

Türk futbolunun gol makinesi Burak Yılmaz, Lille'e 2 yıllık imzayı attı. Dün yapılan törende 35 yaşındaki oyuncu,'e teşekkür edip şunları söyledi: "Milli takımda onun kaptanıyım. Türkiye'de büyüğe saygı çok fazla. Kendisi direkt banadedi. Ben de ona 'gönlünde varsa yap yoksa hangi formayı giydiğimin önemi yok' demiştim. O da gönlümden veriyorum dedi. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda oynadım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."