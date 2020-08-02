Lille Türk gücü!

Türk futbolunun gol makinesi Burak Yılmaz, Lille'e 2 yıllık imzayı attı. Dün yapılan törende 35 yaşındaki oyuncu, kendisine 17 numaralı formasını veren ZekiÇelik'e teşekkür edip şunları söyledi: "Milli takımda onun kaptanıyım. Türkiye'de büyüğe saygı çok fazla. Kendisi direkt bana 'ağabey formayla ilgili bir şey düşünme, 17 numarasenindir' dedi. Ben de ona 'gönlünde varsa yap yoksa hangi formayı giydiğimin önemi yok' demiştim. O da gönlümden veriyorum dedi. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda oynadım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."