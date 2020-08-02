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Lille Türk gücü!

A Milli Takım’daki üç yıldızımız , ve Fransız Lille’de buluştu

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Lille Türk gücü!
Türk futbolunun gol makinesi Burak Yılmaz, Lille'e 2 yıllık imzayı attı. Dün yapılan törende 35 yaşındaki oyuncu, kendisine 17 numaralı formasını veren Zeki Çelik'e teşekkür edip şunları söyledi: "Milli takımda onun kaptanıyım. Türkiye'de büyüğe saygı çok fazla. Kendisi direkt bana 'ağabey formayla ilgili bir şey düşünme, 17 numara senindir' dedi. Ben de ona 'gönlünde varsa yap yoksa hangi formayı giydiğimin önemi yok' demiştim. O da gönlümden veriyorum dedi. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda oynadım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."

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Lille Türk gücü!
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