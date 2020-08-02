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Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine ! Galatasaray'dan transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

Geçtiğimiz sezona mutlak şampiyon olma hedefiyle başlayan fakat kadro planlamasındaki sıkıntılar nedeniyle sezonu 6. olarak tamamlayan Galatasaray'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Nzonzi, Emre Mor, Babel ve Andone gibi isimler beklenen etkiyi veremedi. Muslera'nın sakatlığından sonra Cimbom aradığı kaleciyi İspanya'da buldu. Yabancı sınırı kararının bir sezon daha ertelenmesinden sonra yabancı kaleci için arayışlarını sürdüren yönetim Athletic Bilbao'dan 'i kiralamak üzere. Öte yandan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan transferlerinde son durum ne? İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 10:49 ABONE OL
Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

Galatasaray'da transfer çalışmaları doludizgin devam ediyor. Kiralık sözleşmeleri sona eren Michael Seri, Mario Lemina, Florin Andone kulüplerine geri döndü. Maicon, Suudi Arabistan takımı Al Sadd'a satıldı. Ryan Babel ve Mbaye Diagne ise geri dönecek. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç gibi isimlerle anlaşıldı. Fatih Terim, önümüzdeki sezon takımın yaş ortalamasını düşürmek istiyor. 2021 yılında kulübüyle sözleşmesi sona erecek ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray'da transfer operasyonu büyük bir gizlilikle yürütülüyor.

Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

MUSLERA'NIN YERİNE IAGO HERRERİN

La Razon'un haberine göre Galatasaray, Athletic Bilbao ile anlaşmaya vardı ve 2021'de sözleşmesi bitecek olan Herrerin, Galatasaray'a kiralanarak takımına veda edecek.

Athletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta da yakın dönemde yaptığı açıklamada, "Ocak ayında ayrılmak istedi çünkü mutlu değil. Bence Iago'ya çok haksızlık edildi. Şimdi yapmamız gereken bir teklif geldiğinde ayrılmasını kolaylaştırmaktır" demişti.

Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

32 yaşındaki kaleci altyapısından yetiştiği Bilbao'da bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

Tecrübeli kaleci anlaşma sonrasında ise sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başlarken aslan dövmesinin de yer aldığı bir story paylaştı.

Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

LEMİNA YERİNE LERMA!

MALİYET HESABI

Suarez için Diagne'nin durumunu bekleyen sarı-kırmızılılar içinse Bournemouth'a kiralama teklifi yaptı. Fulham'ın küme düşmesiyle Seri'yi çok uygun şartlarda kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Bournemouth'un 28 milyon euro'ya aldığı Lerma'yı da yine benzer şartlarda kiralamak için görüşmelere devam ediyor. Küme düşen Bournemouth yıllık masrafından kurtulmak için Lerma'yı kiralamaya sıcak bakıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray'a gelmeye ikna edeninse Falcao olduğu belirtiliyor.

FARK 1 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle masaya oturdu. Gelen bilgilere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi ve 1.5 milyon euro teklif etti. Bournemouth'un ise 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

Lemina ve Seri'nin kiralık anlaşmaları sona ererken Selçuk İnan da kariyerine nokta koydu. Galatasaray bu nedenle orta saha arayışlarını hızlandırırken kısa süre içinde ile anlaşılması bekleniyor.

GEMİLERİ YAKTI

Jefferson Lerma'nın menajeri Javiet Abad, "Jefferson için bazı görüşmeler yapıyoruz. Championship'te oynamayı düşünmüyor" diyerek Galatasaray için yeşil ışık yaktı...

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Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...
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