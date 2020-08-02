Muslera yerine İspanyol kaleci Lemina yerine Lerma! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri; Falcao devreye girdi...

MUSLERA'NIN YERİNE IAGO HERRERİN

La Razon'un haberine göre Galatasaray, Athletic Bilbao ile anlaşmaya vardı ve 2021'de sözleşmesi bitecek olan Herrerin, Galatasaray'a kiralanarak takımına veda edecek.

Athletic Bilbao Sportif Direktörü Rafael Alkorta da yakın dönemde yaptığı açıklamada, "Ocak ayında ayrılmak istedi çünkü mutlu değil. Bence Iago'ya çok haksızlık edildi. Şimdi yapmamız gereken bir teklif geldiğinde ayrılmasını kolaylaştırmaktır" demişti.