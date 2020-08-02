Omar geldi, Linnes küstü

Galatasaray yeni sezona sağ bekte Martin Linnes-Şener Özbayraklı ikilisi ile girmeyecek. Fenerbahçe'den gelen Şener hayal kırıklığı yarattı ve kadroda düşünülmüyor. Linnes'i ilk 11 için yeterli bulmayan sarı-kırmızılılar,Norveçli oyuncu, milli takımdan sonra Galatasaray'da da Linnes'le forma rekabetine girecek.Mariano'nun gidişiyle ilk 11 için kendisini hazırlayan Linnes, Omar Elabdellaoui transferi sonrası ayrılmayı düşünmeye başladı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 1.4 milyon Euro kazanan Norveçli oyuncuyu yönetim kulüp bulması halinde serbest bırakacak.Bu sezon 46 maça çıkan Norveçli oyuncu 44'üne ilk 11'de başladı.Sezonun 2. yarısında lisansı çıkarılan Linnes'e ligde sadece 6 maçta ilk 11 şansı verildi.