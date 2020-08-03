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Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü

'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, bugün düzenlenen nikah töreniyle birlikte hayatını ile birleştirdi. Parmak ve Bozali çiftini bu mutlu günlerinde başta Trabzonspor Başkanı olmak üzere camiadan isimler yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 19:48 ABONE OL
Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, dünya evine girdi.

Deneyimli futbolcu, hayatını Merve Bozali ile birleştirdi. Abdulkadir Parmak-Merve Bozali çiftinin düğününde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler ve futbolcular da yer aldı.

Trabzonspor, resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Başarılı oyuncumuz Abdulkadir Parmak bugün düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımızın katıldığı törende Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile hayatını birleştirdi.

Düğünün ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımız, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi."


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Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü
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