Düğüm çözülüyor

Sol bekte görev yapan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi biterken, ibreyi eski oyuncusu Caner Erkin'e çeviren Fenerbahçe'de düğümün yarın çözülmesi bekleniyor. Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler açıklama için transfer döneminin yarın resmenbaşlamasını bekliyor. Caner 2 artı 1 yıllık imza atacak. Sözleşmede garanti ücret düşük tutulacakancak puan ve şampiyonluk bonusları yer alacak.
31 yaşındaki sol bek 2010- 16 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmiş sonrasında İnter'e oradan da Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen sezon 37 resmi maçta 4 gol, 13 asiste imza attı.