Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Düğüm çözülüyor

Düğüm çözülüyor

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Düğüm çözülüyor
Sol bekte görev yapan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi biterken, ibreyi eski oyuncusu Caner Erkin'e çeviren Fenerbahçe'de düğümün yarın çözülmesi bekleniyor. Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler açıklama için transfer döneminin yarın resmen başlamasını bekliyor. Caner 2 artı 1 yıllık imza atacak. Sözleşmede garanti ücret düşük tutulacak ancak puan ve şampiyonluk bonusları yer alacak.
31 yaşındaki sol bek 2010- 16 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmiş sonrasında İnter'e oradan da Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen sezon 37 resmi maçta 4 gol, 13 asiste imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Ilicic hayatının şokunu yaşadı! Karısına sürpriz için gitti ve...
Son Dakika: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında!
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos bugün ne kadar?
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?
Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor
Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...
Dünyada çok az tesiste üretiliyor: İlk yerli 'ingot' ile milli üretim başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğüm çözülüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA