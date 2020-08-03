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'un kadrosuna alındı

Çapraz bağları koptuktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan , geçtiğimiz günlerde maçıyla geri döndü. Aylar sonra forması giyen ve oldukça iyi sinyaller veren milli yıldız, siyah-beyazlı takımın kadrosunda da yer aldı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 21:22 Son Güncelleme: 3.8.2020 21:33 ABONE OL
Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı

Ocak ayında Roma ile oynana maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayan Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma mücadelesiyle yeşil sahalara döndü.

Milli stoper, gösterdiği performansla hazır olduğunun mesajını verirken, Juventus'un Devler Ligi kadrosunda da yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 7 Ağustos Cuma günü Lyon'u konuk edecek olan İtalyan devi, sakatlığını tamamen atlatan Demiral'ı 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesine dahil etti.

Böylelikle 22 yaşındaki stoper, teknik direktör Maurizio Sarri'nin şans vermesi durumunda Lyon karşısında forma giyebilecek.

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Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı
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