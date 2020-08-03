Muslera’nın eldivenleri Aykut’a şans getirdi

TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, penaltılarla kalecisi Aykut Özer'in kurtardığı top sonrası Adana Demirspor'u 6-5 yenerek Süper Lig'e yükselmişti. 27 yaşındaki file bekçisi dün instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın, kendisine eldiveninlerini verdiğini ve onlarla Adana Demirspor maçına çıktığını belirten Özer, "Kaptan Muslera'nın eldivenleri, şanslı eldivenler" ifadelerini kullandı. Uruguaylı kaleci de Özer'e şu sözlerle yanıt verdi: "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." Aykut Özer 2019 yılında Fortuna Sittard'dan Karagümrük'e transfer olmuştu.