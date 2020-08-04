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Altaylı yolcusu!

Son dönemde Türk futbolcuların ilk tercihi haline gelen Ligue 1'e, bir isim daha transfer oluyor. 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen 'ın Lille veya Lyon'a imza atacağı ifade ediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 14:38 Son Güncelleme: 4.8.2020 15:40 ABONE OL
Altaylı Cenk Özkaçar Fransa yolcusu!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç defans oyuncusu Cenk Özkaçar, Fransa'ya gitti.

Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Fransa'nın önemli takımlarından Lyon ve Lille'in takibinde. Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.

Genç oyuncunun tercihini hangi takımdan yana kullanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zekş Çelik, Ferhat Çoğalan ve Burak Yılmaz forma giyiyor.

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Altaylı Cenk Özkaçar Fransa yolcusu!
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