Altaylı Cenk Özkaçar Fransa yolcusu!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç defans oyuncusu Cenk Özkaçar, Fransa'ya gitti.
Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Fransa'nın önemli takımlarından Lyon ve Lille'in takibinde. Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.
Genç oyuncunun tercihini hangi takımdan yana kullanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Öte yandan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zekş Çelik, Ferhat Çoğalan ve Burak Yılmaz forma giyiyor.