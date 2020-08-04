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Ve 5 yıllığına ’de

’ın kadro dışı bıraktığı genç futbolcu, cumartesi günü Fransız ekibine 5 yıllık imza atacak. Kapı, ’deki 5. Türk oyuncu olurken, sarı-kırmızılıların kasasına yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro girecek

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Ve Mustafa Kapı 5 yıllığına Lille’de
Galatasaray altyapısından yetişen ve profesyonel sözleşme yapmadığı için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, cumartesi Lille'e imza atacak. 2002 doğumlu orta saha; Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Ferhat Çoğalan'ın ardından Fransız ekibinin 5. Türk futbolcusu olacak. France Football'un haberine göre sözleşme 5 yıllık... G.Saray'ın kasasına yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro (2.5 milyon TL) girecek. Kapı, 2018-19'da Sivas maçında 90+4'te oyuna girerek 16 yıl, 4 ay, 15 günle G.Saray tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu olmuştu.

ARDA KAPTAN OLUYOR
Cİmbom'un anlaştığı Arda Turan'ın sözleşme detayları da belli oldu. 2+1 yıllık mukavele yapılacak olan 33 yaşındaki oyuncuya maç başı 15 bin Euro ödenecek. Garanti ücret verilmeyecek olan Arda için şampiyonluk ve başarı bonusları da kontrata eklenecek. Tecrübeli yıldız, aynı zamanda yeni sezonda Muslera ile birlikte Galatasaray'ın kaptanı olacak.

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Ve Mustafa Kapı 5 yıllığına Lille’de
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