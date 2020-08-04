Ve Mustafa Kapı 5 yıllığına Lille’de

Galatasaray altyapısından yetişen ve profesyonel sözleşme yapmadığı için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, cumartesi Lille'e imza atacak. 2002 doğumlu orta saha;ve'ın ardından Fransız ekibinin 5. Türk futbolcusu olacak. France Football'un haberine göre sözleşme 5 yıllık... G.Saray'ın kasasına yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro (2.5 milyon TL) girecek. Kapı, 2018-19'da Sivas maçında 90+4'te oyuna girerekG.Saray tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu olmuştu.Cİmbom'un anlaştığı Arda Turan'ın sözleşme detayları da belli oldu. 2+1 yıllık mukavele yapılacak olan 33 yaşındaki oyuncuya maç başı 15 bin Euro ödenecek. Garanti ücret verilmeyecek olan Arda için şampiyonluk ve başarı bonusları da kontrata eklenecek. Tecrübeli yıldız, aynı zamanda yeni sezonda Muslera ile birlikte Galatasaray'ın kaptanı olacak.