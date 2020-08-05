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Aslan’a 19’luk sağ kanat

Cimbom, Musaba için ’yu iknaya çalışıyor. Fransız kulübü ’in de çok istediği 19 yaşındaki futbolcuyu kairlamaya sıcak bakarken bu transferin bitme ihtimali giderek güeçnl iyor

Giriş Tarihi: 5.8.2020 02:05 ABONE OL
Aslan’a 19’luk sağ kanat

Galatasaray'dan Musaba hamlesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

9 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.

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Aslan’a 19’luk sağ kanat
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