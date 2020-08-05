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'de kurtarıcı Muriqi!

Açıklanan harcama limitiyle şok yaşayan ’nin imdanına Lazio’nun teklifi yetişti. İtalyan kulübü, Vedat için Fenerbahçe’ye 18 milyon Euro teklif etti. Fener rakamı artırmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 02:05 ABONE OL
Fenerbahçe'de kurtarıcı Muriqi!
Dün TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. Lazio, Vedat Muric'i resmen istedi.

TEKLİF FENER'E İLAÇ GİBİ GELDİ
Lazıo'nun Vedat Muric için teklif ettiği rakamın 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Vedat'ı satarsa hem gelir elde edecek hem de Vedat'ın ücreti de boşa çıkmış olacak.

YÖNETİM 20 MİLYON İSTİYOR
Fenerbahçeli kurmaylarla Lazio'lu yöneticiler arasındaki pazarlığın devam ettiği Sarı-Lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.

HER AN AÇIKLAMA GELEBİLİR...
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi 21 milyon Euro'dan 20'ye indi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat'ın Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

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Fenerbahçe'de kurtarıcı Muriqi!
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