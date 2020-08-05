Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hoca konusu çözüme kavuşmuştu.
Alanyaspor'a veda eden Erol Bulut, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere İstanbul'a gelmişti. Ancak genç teknik adamın şehre indiği saatlerde TFF harcama limitlerini açıkladı.
Açıklanan karar sonrasında Fenerbahçe'de transfer harekatı durma noktasına geldi. Kanarya, şu anda yeni transferleri açıklamasının yanında Erol Bulut'la bile sözleşmeye imzalayamayacak konumda.
Bunun için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de, gözden çıkartılan isimler de netlik kazanmaya başladı. Kanarya, sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile ilgili de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de 2012/2013 sezonundan bu yana forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği henüz netleşmiş değil.
Yıldız oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır.
Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz."