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'den 'a şok! Menajeri böyle duyurdu

ile sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın menajeri , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 13:31 Son Güncelleme: 5.8.2020 13:34 ABONE OL
Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

'de gelecek sezon öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hoca konusu çözüme kavuşmuştu.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

'a veda eden , ile anlaşmak üzere 'a gelmişti. Ancak genç teknik adamın şehre indiği saatlerde harcama limitlerini açıkladı.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

Açıklanan karar sonrasında 'de harekatı durma noktasına geldi. Kanarya, şu anda yeni transferleri açıklamasının yanında 'la bile sözleşmeye imzalayamayacak konumda.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

Bunun için oyuncu satmak zorunda olan 'de, gözden çıkartılan isimler de netlik kazanmaya başladı. Kanarya, sözleşmesi sona eren ile ilgili de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına son sürat devam eden 'de 2012/2013 sezonundan bu yana forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 'ın geleceği henüz netleşmiş değil.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

Yıldız oyuncunun menajeri , Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Türkcan, ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

"Oyuncumuz şu anda tatilde. dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu

'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz."

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Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şok! Menajeri böyle duyurdu
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