Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan İnler geri dönüyor

geri dönüyor

yönetimi eski oyuncusunu almak için düğmeye bastı. Orta sahaya alternatif arayan siyah-beyazlılar, M.’in maçları sonrasında serbest kalacak olan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık anlaştı

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Gökhan İnler geri dönüyor

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta hız kazanan transfer çalışmalarında sürpriz bir isim öne çıktı. Süper Lig'in 21 takım olması nedeniyle girilecek yoğun maç trafiğini kaldıracak geniş bir kadro kurmayı hedefleyen siyahbeyazlılar, eski oyuncusu Gökhan İnler'i listeye aldı. Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında serbest kalacak olan eski oyuncusu ile görüşen Beşiktaş yönetimi, uygun bir ücretle transferi bitirmek istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gökhan İnler ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve bir aksilik yaşanmazsa Başakşehir ile bağlarını koparmasının ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

'ELBET BİR GÜN BULUŞURUZ' DEMİŞTİ
Yapılan ön görüşmede 36 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a tekrar dönmeyi çok istediğini belirterek, para konusunda da her türlü fedakârlığa hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan 2017 yılında kulübün elini rahatlatmak için ayrılan Gökhan İnler, siyahbeyazlı taraftara gönderdiği 'BU BİR VEDA DEĞİL' başlıklı mesajında "Şimdi bir süreliğine ayrılık vakti. Beşiktaş sevgisi sonsuza dek kalbimde kalacak. Unutmayın Beşiktaş'ın asil taraftarları, sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir" ifadelerini kullanmıştı.

3 sezon Başakşehir forması giyen Gökhan İnler, 64 resmi maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 89 kez de İsviçre Milli Takımı'nda görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
SON DAKİKA: Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama! O bölgeye dikkat çekti ve uyardı...
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünlerde dev indirim!
Murat Övüç'ün sahneden küfür ettiği Yeşim Salkım harekete geçti! Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği cinsiyetçi küfür ile tepki topladı!
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları için riskler çok fazla!
SON DAKİKA HABERİ - Lübnan'daki patlamanın ardından Beyrut Valisi'nden açıklama geldi! "Nagazaki ve Hiroşima gibi..."
Son Dakika Haberi! Malatya’da korkutan yeni deprem! Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
SON DAKİKA HABER | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Aycan Yanaç ile Atakan Işıktutan'ı yakalandıran kare...
Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan İnler geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA