Gökhan İnler geri dönüyor

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta hız kazanan transfer çalışmalarında sürpriz bir isim öne çıktı. Süper Lig'in 21 takım olması nedeniyle girilecek yoğun maç trafiğini kaldıracak geniş bir kadro kurmayı hedefleyen siyahbeyazlılar, eski oyuncusu Gökhan İnler'i listeye aldı. Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında serbest kalacak olan eski oyuncusu ile görüşen Beşiktaş yönetimi, uygun bir ücretle transferi bitirmek istiyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gökhan İnler ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve bir aksilik yaşanmazsa Başakşehir ile bağlarını koparmasının ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



'ELBET BİR GÜN BULUŞURUZ' DEMİŞTİ

Yapılan ön görüşmede 36 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a tekrar dönmeyi çok istediğini belirterek, para konusunda da her türlü fedakârlığa hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi.



Beşiktaş'tan 2017 yılında kulübün elini rahatlatmak için ayrılan Gökhan İnler, siyahbeyazlı taraftara gönderdiği 'BU BİR VEDA DEĞİL' başlıklı mesajında "Şimdi bir süreliğine ayrılık vakti. Beşiktaş sevgisi sonsuza dek kalbimde kalacak. Unutmayın Beşiktaş'ın asil taraftarları, sevenlerin yolu elbet bir gün yine kesişir" ifadelerini kullanmıştı.



3 sezon Başakşehir forması giyen Gökhan İnler, 64 resmi maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 89 kez de İsviçre Milli Takımı'nda görev yaptı.