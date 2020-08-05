Kabul edilemez ve uygulanamaz

Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri,Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat,TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz2020-21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleriHaksız rekabete sebebiyet veren ve 2019-20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz.