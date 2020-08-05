Kabul edilemez ve uygulanamaz

Fenerbahçe, TFF’nin açıkladığı limite resmi sitesinden itiraz etti. Taraftarlara da atılacak adımlar için hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı. İşte öne çıkan bölümler:
Giriş Tarihi: 5.8.2020ABONE OL
Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamazdüzeydedir. Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümleregöre hesaplanmış olsaydı limitimizin(eksi) - 436 milyon TL olması gerekirdi. TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıylaharcama limitimiz mevcut oyuncularımızve yeni transferlerimiz 154milyon TL olarak açıklanmıştır.
HAKSIZ REKABET VAR!
2020-21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan154 milyon TL (18.8 milyon Euro)limitin çok üzerindedir. Haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019-20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz. Taraftarlarımızdansabırlı ve gerektiği takdirdeatacağımız adımlar için de hazırlıklıolmalarını rica ediyoruz.