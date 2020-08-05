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Kabul edilemez ve uygulanamaz

, ’nin açıkladığı limite resmi sitesinden itiraz etti. Taraftarlara da atılacak adımlar için hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı. İşte öne çıkan bölümler:

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Kabul edilemez ve uygulanamaz
Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir. Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 milyon TL olması gerekirdi. TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 milyon TL olarak açıklanmıştır.

HAKSIZ REKABET VAR!
2020-21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 milyon Euro) limitin çok üzerindedir. Haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019-20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz. Taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde atacağımız adımlar için de hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz.

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Kabul edilemez ve uygulanamaz
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